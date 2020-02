Leandro Castan aconselha jovens e vê o Vasco em evolução na temporada

Rio - O técnico Abel Braga tem falado que uma de suas preocupações no Vasco é fazer o time criar mais oportunidades de gol. Prova disso é o mau início ofensivo do Cruz-Maltino na temporada: são seis gols em oito jogos, média, portanto, inferior a de um por partida.



Questionado sobre isso, o zagueiro Leandro Castan disse concordar com o treinador e falou sobre a ansiedade dos jovens atacantes Marrony e Talles em marcarem seus primeiros gols em 2020.



"Concordo totalmente com ele. No futebol é tão difícil criar chances para gol, começamos a criar boas oportunidades, agora só falta fazer o gol. Acho que tudo isso é questão de momento, Marrony e o Talles estão doidos para fazer gol", afirmou o zagueiro ao site oficial do Vasco, antes de completar:



"Mas infelizmente ainda não fizeram, então é normal criar aquela ansiedade. Tenho certeza que quando eles começarem a fazer gol, junto com o Germán Cano, as coisas vão melhorar".



Com as renovações de Guarin e Fellipe Bastos, o Vasco ganha mais dois jogadores experientes e capazes de aconselhar os atletas que subiram da base esse ano. Leandro Castan falou sobre os conselhos que dá para os Meninos da Colina e ressaltou importância da chegada dos dois atletas para o plantel.



"Os meninos são muito importante para o grupo. Eu sempre procuro passar para eles que a oportunidade que eles estão tendo é única. Eles tem que aproveitar ao máximo e nós mais experientes temos que passar mais tranquilidade para eles. Acho que jogadores com o Guarin e como o Fellipe Bastos, estão se juntando novamente ao elenco e podem dar esse suporte para a rapaziada, além de agregarem muito com seu futebol", finalizou.