Castan elogia 'reforços' da base e compartilha bagagem na formação da garotada

Rio - Leandro Castan é um capitão que abraça a função. Líder nato, o zagueiro, de 33 anos, vê sua responsabilidade aumentar em 2020 com a promoção definitiva de 11 jogadores da base: o goleiro Lucão, os zagueiros Miranda e Ulisses, os laterais Cayo Tenório, Nathan e Riquelme, os apoiadores Juninho e Caio Lopes, e os atacantes Vinícius, Kaio Magno e João Pedro. Com o orçamento limitado para contratar, o Vasco recorreu à base.

Formado pelo Atlético-MG, onde também se profissionalizou, o paulista de Jaú tem compartilhado a experiência que adquiriu ao vestir as camisa de Corinthians e Roma-ITA, em especial, com a nova safra que rendeu gratas surpresas como Lucão, Juninho e Vinícius, novo candidato a xodó da torcida.

"Os meninos são muito importantes. Eu sempre procuro passar para eles que a oportunidade que eles estão tendo é única. Eles têm que aproveitar ao máximo e nós, mais experientes, temos que passar mais tranquilidade a eles. Jogadores como Guarín e Fellipe Bastos estão de volta e podem dar esse suporte à rapaziada", disse Castan, ao site oficial do clube.

No ano passado, o Vasco promoveu seis jogadores da base, que se firmaram no grupo principal. São eles, o lateral-esquerdo Alexandre Melo, o volante Bruno Gomes, os apoiadores Gabriel Pec e Lucas Santos, que voltou de empréstimo do CSKA-RUS, além dos atacantes Tiago Reis e Talles Magno.