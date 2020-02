Yago Pikachu projeta duelo contra Oriente Petrolero: 'Jogo complicado'

O lateral-direto com mais gols na história do Vasco afirmou que a equipe precisa de mais concentração em campo, principalmente por conta do aproveitamento ruim na última partida, contra o Altos, na Copa do Brasil.



"Sabemos que ia ser um jogo complicado. A gente fala que esses jogos da primeira fase são muito traiçoeiros, com isso não podemos errar em nenhum momento. Não tivemos a oportunidade de conhecer o campo na véspera, isso acabou dificultando nosso início de jogo. Na única oportunidade que o nosso adversário teve, eles conseguiram fazer o gol e depois disso se fecharam totalmente. Acredito que o primeiro tempo que nós fizemos foi muito positivo, porque criamos várias oportunidades de gol. No meu ponto de vista, poderíamos ter terminado o primeiro tempo com um resultado bem melhor do que apresentamos, pelo volume que construímos. Infelizmente só conseguimos um gol. Já no segundo tempo, criamos algumas oportunidades mas sem muita eficiência, como foi na etapa inicial. Não sofremos tanto la atrás, sabemos que o mais importante era a classificação. Agora temos mais um jogo difícil no meio de semana, pela Sul-Americana, onde também estamos encarando essa competição como um dos nossos principais objetivos e vamos fazer de tudo para chegar o mais longe possível", disse o lateral.



Pikachu afirmou que o Vasco precisa 'se espelhar' no jogo contra o Altos e caprichar mais nas finalizações para sair com a classificação.



"Eu acredito que fizemos um bom jogo. Nos dois últimos jogos não criamos tanto, como fizemos nesse jogo. Só que estamos pecando na hora de definir aquele último passe e até mesmo na hora de finalizar. Então acredito que o primeiro tempo que fizemos, foi muito positivo e temos que nos espelhar nesse jogo para fazer uma boa partida na quarta-feira que vem na Bolívia", finalizou o jogador.