Após renovação com o Vasco, Fellipe Bastos diz: 'Felicidade por continuar em casa'

Rio - Após o fim do contrato com o Corinthians, Fellipe Bastos chegou a sair dos planos do Vasco e ficou livre no mercado. Um mês depois, porém, o Cruz-Maltino decidiu retomar as conversas e fechou com o volante por mais uma temporada. No Instagram, o jogador comemorou o novo contato e definiu a Colina como sua casa.



- Felicidade em continuar em casa por mais uma temporada! Mais motivado do que nunca. Vamos, Vasco - escreveu o jogador.



Fellipe tem grande identificação com o Vasco e sua torcida. No fim do ano passado, em treino aberto da equipe em São Januário, ele pegou um bandeirão de uma organizada do cruz-maltino e aparece em vídeos cantando músicas do clube. Além disso, ele é querido pelos jogadores do elenco, que reforçaram o coro pelo retorno.



Bastos já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear pelo Vasco na Taça Rio. Ele não está inscrito na Sul-Americana.



O jogador aceitou reduzir os salários para permanecer no clube carioca. Em 2019, o volante fez apenas 15 partidas e marcou um gol. No fim da temporada, se tornou o reserva imediato na função.