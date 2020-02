Após acerto, Guarín retorna em boa forma física e se aproxima de reestreia pelo Vasco

Rio - O acerto do novo contrato de Fredy Guarín era uma das prioridades do Vasco para a temporada de 2020. Com tudo certo desde o último dia 7, agora a torcida vive a expectativa pelo retorno do jogador aos gramados. Isso pode acontecer já na primeira rodada da Taça Rio, contra o Resende, no dia 1º de março. O colombiano surpreendeu nos treinamentos.



Guarín ainda não saiu no Bira, da Ferj, e no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, mas o Vasco não deve ter problemas para realizar o registro ao longo desta semana. O jogador não está inscrito na Copa Sul-Americana, assim como Fellipe Bastos. Este, porém, já não tem mais pendências burocráticas.



Em 2019, Guarín demorou até entrar no ritmo do restante da equipe, até pela forma física, mas foi importante para o grupo. Desta vez, ele se apresentou em melhores condições e vinha trabalhando sozinho ou com os atletas não relacionados, já que o Vasco vem fazendo muitos jogos seguidos.



A negociação da diretoria vascaína com Fredy Guarín se arrastou por semanas. Os salários atrasados e a não renovação de Vanderlei Luxemburgo atrasaram as tratativas. Pesou para o colombiano a boa adaptação ao clube e o carinho da torcida, que fez campanhas para ele ficar. O contrato é de um ano.