Vasco tem retorno de jogador da Seleção olímpica para jogo da Sul-Americana

Rio - O Vasco divulgou, na tarde desta segunda-feira, a lista de relacionados para o jogo de volta contra o Oriente Petrolero (BOL), pela Copa Sul-Americana. A única novidade é o retorno do zagueiro Ricardo Graça, que estava na Seleção Brasileira para a disputa do Pré-Olímpico. A partida acontece nesta quarta-feira, em Santa Cruz de la Sierra. A ida, em São Januário, foi 1 a 0 para a equipe brasileira.



Esta será a primeira vez que Ricardo estará disponível para o técnico Abel Braga no Vasco. O zagueiro ficou fora da Taça Guanabara e do jogo de ida contra o Oriente Petrolero, além do confronto da Copa do Brasil com o Altos (PI). Após ajudar o Brasil a conquistar a vaga para Tóquio, ele retornou ao Rio de Janeiro na semana passada. Atualmente, Leandro Castán e Werley foram a dupla de zaga titular.



O Vasco viajou na noite de domingo para São Paulo. De lá, na manhã desta segunda-feira, embarcou para Santa Cruz de La Sierra. A equipe faz dois treinos na cidade antes da partida.



Veja a lista completa:



Goleiros: Alexander, Fernando Miguel e Lucão

Laterais: Alexandre, Cayo Tenorio, Henrique e Yago Pikachu

Zagueiros: Leandro Castan, Miranda, Ricardo Graça e Werley

Volantes: Andrey, Bruno Gomes, Juninho, Marcos Jr e Raul

Atacantes: German Cano, Lucas Ribamar, Marrony, Talles Magno, Tiago Reis e Vinicius