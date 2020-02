Relacionado pela primeira vez em 2020, Ricardo Graça reforça Vasco na Bolívia

Santa Cruz de la Sierra, Bolívia - Novidade da delegação do Vasco, Ricardo Graça foi relacionado para o confronto com o Oriente Petrolero-BOL e será mais um reforço à disposição de Abel Braga nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera. De volta do Pré-Olímpico, na Colômbia, com o dever cumprido e o Brasil classificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, o zagueiro pode ser a solução para preencher uma carente posição.

Além do fracasso na negociação para a renovação do contrato de Oswaldo Henríquez, o Cruzmaltino não avançou nas tratativas para repatriar Dedé, do Cruzeiro. Bem cotado para disputar a próxima Olimpíada, Ricardo volta em alta e, para muitos, em vantagem para disputar a posição com Werley e jogar ao lado de Leandro Castan.

A serviço da seleção pré-olímpica, o zagueiro foi desfalque no primeiro turno do Carioca. Ricardo volta a ser uma boa opção 'caseira'. Dos 22 jogadores relacionados, 14 foram revelados na Colina, incluindo Ricardo Graça. Como venceu o primeiro jogo, por 1 a 0, em São Januário, o Vasco tem a vantagem do empate para garantir a classificação para a segunda fase da Sul-Americana.