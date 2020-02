Com 'debutantes' em ação, Vasco busca vaga contra o Petrolero

Santa Cruz de la Sierra, Bolívia - Dos 22 jogadores relacionados pelo Vasco para o confronto com o Oriente Petrolero-BOL, 14 foram revelados na Colina. Em busca do primeiro gol em 2020, Talles Magno não foge da responsabilidade e expectativa que o torcedor nutre em seu poder de decisão. Com 17 anos, o camisa, assim como muitos companheiros, terá a oportunidade de disputar o primeiro jogo fora do país com a camisa cruzmaltina. Um pouco mais velho, Marcos Júnior, de 24 anos, compartilha da ansiedade de um debutante, mas sem desviar o foco do objetivo em Santa Cruz de la Sierra.

"As expectativas são boas. Será o primeiro jogo internacional da minha carreira, e espero que seja excelente. Que nossa equipe repita a boa atuação de São Januário e volte para o Rio com a classificação, que é o que mais importa para nós", disse Marcos Júnior, ao site oficial do clube.

Após passar a noite de domingo em São Paulo, a delegação do Vasco desembarcou em solo boliviano no início da tarde desta segunda-feira e fez o primeiro treino. Na atividade desta terça, o técnico Abel Braga fará os últimos ajustes, mas deverá repetir a escalação do primeiro jogo no Rio. Com a vitória de 1 a 0, em São Januário, o Cruzmaltino garantiu a vantagem do empate para se avançar de fase e garantir a cota de U$ 375 mil, cerca de R$ 1,6 milhão.