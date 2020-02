Filho de Bebeto que atuou pelo Flamengo estaria em negociação com o Vasco

Rio - O meia-atacante Mattheus Oliveira, de 25 anos, está na mira do Vasco. De acordo com o portal "Goal", o filho de Bebeto tem conversas em andamento para vestir a camisa cruzmaltina por empréstimo até o fim do ano.

Atualmente, Mattheus veste a camisa do Sporting-POR, mas está sem espaço na equipe portuguesa. Desde que chegou ao clube, em 2017, disputou apenas quatro partidas e foi emprestado ao Vitória de Guimarães-POR em duas oportunidades.

Revelado pelo Flamengo, Mattheus vestiu a camisa rubro-negra entre 2012 e 2016. Disputou 20 partidas e não marcou nenhum gol.