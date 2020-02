Possível reforço do Vasco, meia argentino já fala como jogador do clube: 'Grande motivação'

Rio - Buscando mais reforços para a sequência da temporada, o Vasco abriu negociações com o meio-campista Nicolás Oroz, do Racing-ARG. Aos 25 anos, o jogador argentino entrou no radar do Cruz-maltino, que está procurando meias no mercado. Em entrevista ao canal 'Atenção Vascaínos', Oroz falou sobre a possibilidade de defender o clube carioca.



"Seria uma grande motivação para mim chegar num clube como o Vasco, tão grande e com tanta história dentro do futebol. Estou sabendo de Cano, um compatriota que está muito bem, vivendo um grande momento. A possibilidade de jogar no Brasil me motiva muito. É um futebol que me encanta por sua maneira de jogar, a paixão do brasileiro, e sendo num clube com uma torcida tão fiel, que faz a diferença, qual jogador não gostaria de jogar num clube tão grande?", disse Oroz, que afirmou estar impressionado com a invasão dos vascaínos nas redes sociais.



"Estou muito surpreendido. Muitas pessoas nas minhas redes sociais. Espero chegar para dar 100% do meu jogo e para retribuir todas as mensagens de carinho que estão chegando. Eu gosto de jogar em toda a frente de ataque. Em minha carreira já joguei pela direita, pela esquerda, mas gosto muito da posição de meia fazendo essa ligações entre volantes e atacantes, sempre buscando criar perigo para o adversário e tratando de criar jogadas para a equipe. Não tenho problema em jogar em qualquer posição da frente", encerrou o jogador argentino.