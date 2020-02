Rio - Sem definição do futuro no Cruzeiro, Dedé pode mudar de clube no futebol brasileiro. De acordo com o site "globoesporte.com", há três equipes interessadas no defensor. O agente do atleta, Ubiraci Cardoso, não revelou quais os times que buscam a contratação do zagueiro.

O jogador estava negociando com equipes da China, porém, a epidemia de coronavírus fez Dedé declinar dessa possibilidade. O atleta encaminha o fim da recuperação de uma cirurgia no joelho direito, ocorrida no final do ano passado.

Dedé defendeu o Vasco de 2009 a 2013. O zagueiro se transferiu para o Cruzeiro e foi campeão brasileiro em duas oportunidades e conquistou a Copa do Brasil também em duas vezes.