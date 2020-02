Vasco repudia racismo cometido por torcedores de clube boliviano

Rio - O Vasco usou o site oficial na manhã desta quinta-feira para se manifestar contra os insultos racistas ouvidos por seus jogadores na noite anterior, durante empate com o Oriente Petrolero, pela Copa Sul-Americana.

É triste ver que em pleno 2020 ainda observamos tantos casos de racismo no futebol. Não há mais espaço para este tipo de pensamento.



Ao Alexander e todos que possivelmente se sentiram ofendidos, nossa solidariedade.



ESTAMOS JUNTOS, SEMPRE!#RacismoNão #VascoDaGama pic.twitter.com/jTX7mVzAKH — Vasco (@VascodaGama) February 20, 2020

Segundo o clube, o volante Juninho foi o primeiro alvo de palavras e gestos ofensivos dos torcedores bolivianos que estavam atrás do banco de reservas. Depois, o goleiro Alexander e o zagueiro Ricardo tentaram alertar a arbitragem, mas acabaram ofendidos também. Ainda por cima, o árbitro advertiu com cartão amarelo o zagueiro Ricardo Graça.O diretor executivo André Mazzuco falou em nome do Vasco por meio de uma nota oficial no site do clube. Ele garantiu que a diretoria vai tomar todos os procedimentos cabíveis, a partir da divulgação da súmula, para defender seus jogadores. Uma das medidas será a anulação do cartão amarelo."Foi um episódio que aconteceu com o Juninho, o Alexander e os atletas que estavam no banco de reservas, de forma geral. A torcida já estava exaltada, hostilizando nossos jogadores, mas se dirigiram ao Juninho com xingamentos e gestos de cunho racista. Todos se manifestaram e o Ricardo recebeu o cartão amarelo. Tomamos os procedimentos cabíveis de relatar diretamente à arbitragem e ao delegado da partida, que registraram o ocorrido. Vamos aguardar a súmula e todos os processos e medidas que precisam ser tomados. Além disso, solicitamos que o cartão amarelo dado ao Ricardo justamente por ele ter se insurgido contra os xingamentos ao Juninho seja revisado", disse.Nas redes sociais, o Cruz-Maltino também repudiou os fatos e prestou solidariedade ao goleiro Alexsander.É triste ver que em pleno 2020 ainda observamos tantos casos de racismo no futebol. Não há mais espaço para este tipo de pensamento.