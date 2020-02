Camisas novas! Vasco oficializa acordo com nova fornecedora de material esportivo

Rio - O Vasco terá uma novidade para a disputa do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o clube confirmou o acordo com a Kappa para ser a nova fornecedora de material esportivo. A empresa italiana, que terá um contrato válido a partir do próximo Campeonato Brasileiro, substituirá a Diadora.



A negociação foi anunciada pelo "Vasco Informa", ferramenta pela qual torcedores recebem informações antes destas serem anunciadas nas redes sociais do clube.



O Cruz-Maltino negociava com a Kappa desde o fim do ano passado, quando encaminhou um acordo de distrato com a Diadora, que ficará na camisa do clube até o final do Campeonato Carioca. A partir do Brasileirão, o clube de São Januário terá novos uniformes.



O contrato entre Vasco e Diadora foi fechado pelo ex-presidente Eurico Miranda no "apagar das luzes" de seu mandato em 2017. Todos os uniformes utilizados pelo Cruz-Maltino eram pagos. O lucro era apenas pela venda das peças no mercado.



A Kappa, empresa italiana de material esportivo, trabalha com clubes como Racing (ARG), Vélez Sarsfield (ARG), Botafogo, Leeds (ING), Aston Villa (ING), Brescia (ITA) e Napoli (ITA).