Meia argentino do Independiente já teria acerto encaminhado com o Vasco

Rio - O Vasco está perto de fechar a contratação do meia Martín Benítez, do Independiente-ARG. Segundo o "UOL", a vontade do jogador em deixar o clube argentino convenceu os dirigentes a liberá-lo e o acordo com o Cruzmaltino já está encaminhado.

Benítez chegará ao Vasco por empréstimo de um ano, com opção de compra. O desejo do Independiente era a venda definitiva, mas a vontade do meia em deixar o clube pesou.

Caso acerte com o Vasco, Benítez será o segundo reforço para 2020. Até o momento, o clube trouxe apenas o atacante Germán Cano.