Talles Magno entra na mira de quatro gigantes da Europa, afirma site italiano

Rio - Um dos principais jogadores do Vasco desde o fim da última temporada, o atacante Talles Magno entrou na mira de gigantes clubes do futebol europeu. De acordo com o site italiano 'Calciomercato', Liverpool-ING, Roma, Juventus e Lazio, da Itália, estão de olho no jovem de 17 anos.



Ainda segundo o portal, o clube inglês, inclusive, enviou uma equipe de olheiros para observar Talles. O interesse das equipes se deu após a Copa do Mundo Sub-17, onde o atacante se destacou até se lesionar na reta final. O site também destacou a última partida de Talles pelo Vasco, contra o Oriente Petrolero.



Na matéria, o 'Calciomercato' colocou o Vasco como uma grande 'Fábrica de Talentos' e afirmou que a crise financeira que o clube atravessa pode acelerar a negociação. O atacante de 17 anos renovou com Cruzmaltino até 2022 e a multa rescisória é estimada em 50 milhões de euros (cerca de R$ 233 milhões).