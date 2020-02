Destaque em 2019, Guarín é registrado no BID e pode voltar a atuar pelo Vasco

Rio - Depois de arrastar por algumas semanas, a negociação entre o Vasco e Guarín foi fechada no último dia 7. Os salários atrasados e a não renovação de Vanderlei Luxemburgo atrasaram as tratativas. Pesou para o colombiano a boa adaptação ao clube e o carinho da torcida cruz-maltino, que fez campanhas para ele ficar. O novo contrato é de um ano.



Mas, mesmo com a demora na negociação, Guarín se reapresentou em boas condições físicas, tem treinado sem limitações e já tem condições de jogo. O retorno do colombiano vai acontecer em boa hora. O Vasco tem mostrado deficiência na criação de jogadas pelo meio. Por isso, o clube também negocia a contratação do meia-atacante argentino Martín Benítez, do Independiente.





Fredy Guarín, enfim, pode voltar a atuar pelo Vasco. Depois de uma longa negociação pela sua permanência no clube, que o deixou de fora deste começo do temporada, o colombiano foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para jogar pelo Cruz-Maltino. A tendência é que ele atue já na partida contra o Resende, na primeira rodada da Taça Rio, no dia 29/02. O nome do atleta também foi registrado no BIRA (Boletim Informativo de Registro de Atletas) da Ferj.