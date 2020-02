Em reunião, jogadores do Vasco cobram a diretoria por atraso nos salários

Rio - O treino desta sexta-feira no CT do Almirante foi marcado por reclamações dos jogadores do Vasco. Incomodados com o atraso no pagamento dos salários, os atletas se reuniram com André Mazzuco, diretor executivo de futebol, para cobraram a direção pela regularização do débito.



O estopim para a reclamação dos jogadores se deu pelo fato de que, na última quinta-feira, apenas a primeira parcela do 13º salário referente a 2019 foi paga, enquanto a expectativa era de que ele seria pago integralmente. Além da segunda metade do 13º, os Vasco ainda deve os salários de dezembro, janeiro, férias e direitos de imagem - este último apenas para alguns atletas do elenco cruz-maltino.



Durante a reunião, os jogadores revelaram a possibilidade de parar de dar entrevistas como forma de protesto pelo atraso nos pagamentos. Na última temporada, os jogadores do Botafogo tomaram a mesma atitude também como protesto por falta de pagamento.



Antes disso, no desembarque no Rio de Janeiro, nas última quinta, após a partida com o Oriente Petrolero, na Bolívia, a assessoria de comunicação do clube chegou a divulgar que Leandro Castan e o Ricardo Graça falariam com a imprensa. Mas, no aeroporto, todos os jogadores esperaram para saírem juntos e nenhum atleta falou com os jornalistas, apenas André Mazzuco atendeu a imprensa.