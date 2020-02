Vasco negocia contratação de atacante colombiano do América de Cali

Rio - O Vasco tem um novo alvo no mercado: o atacante Emerson Batalla, do América de Cali-COL. A informação foi divulgada pelo site colombiano "Futbolete".

“Há sim (sobre o interesse do Vasco). Estamos em negociação desde dezembro, quando jogou contra a gente na Copa Ipiranga. Está bem adiantado, mas nada assinado ainda. Muito bom jogador. Vamos ver como se sai aqui. Viria por empréstimo de um ano com valor fixado para 50%”, declarou Carlos Brazil, gerente das categorias de base do Cruzmaltino, ao "Blog do Garone".