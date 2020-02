Ex-jogador se coloca à disposição para ajudar Vasco a contratar lateral japonês

Rio - O nome do lateral japonês Yuto Nagatomo, do Galatasaray-TUR, vem sendo ventilado no Vasco há alguns dias. Em entrevista ao canal "Atenção Vascaíno!", o ex-jogador Bismarck, que atua como empresário de diversos clubes no Brasil, se colocou à disposição para ajudar o Cruzmaltino em uma possível negociação.

“É um valor alto que o Vasco hoje não poderia pagar, porque ele ganha 2,8 milhões de euros por ano e a gente já sabe das condições do clube, mas eu acho que se eu conseguir um patrocinador japonês para bancar a vinda do Nagatomo, de repente pode dar ‘samba’. Estamos no Carnaval, esperamos um bom lateral-esquerdo e o Nagatomo eu acho que cairia muito bem no time do Vasco. O Vasco não sabe de nada, eu não falei nada porque sei que o clube dificilmente contrataria por causa das condições financeiras”, disse Bismarck.

Há três temporadas no Galatasaray, Nagatomo já disputou três Copas do Mundo: 2010, 2014 e 2018, além das Olimpíadas de Pequim. O jogador é presença constante na lista de convocados da seleção japonesa.