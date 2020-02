Cirurgia é um sucesso, e Talles Magno, do Vasco, deve ter alta nesta quinta-feira

Rio - O atacante Talles Magno passou por cirurgia no quinto metatarso do pé esquerdo na manhã desta quarta-feira, em procedimento realizado com sucesso pela equipe médica do próprio Vasco. A operação foi feita em um hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A previsão de retorno é de pelo menos três meses.



O jogador ficará em repouso no restante do dia e receberá alta do hospital nesta quinta-feira. Depois disso, passará por algumas semanas sem poder colocar o pé no chão.



Talles se machucou durante a folga de Carnaval após pisar em falso em uma pedra dentro de uma piscina natural em uma praia do Estado do Rio de Janeiro. Ele se reapresentou na segunda com dores e um inchaço no local e, por isso, passou por exames que constataram a fratura.



Aos 17 anos, Talles é o titular no time de Abel Braga e considerado um dos mais importantes da equipe atualmente. Em 2020, foram sete jogos disputados e nenhum gol. O jogador ainda estava em processo de retomar o ritmo de jogo após a lesão no Mundial Sub-17, no fim do ano passado. Na ocasião, o atacante sofreu um estiramento muscular no bíceps femural da coxa direita.