Na mira do Vasco, zagueiro Dedé teria sido oferecido ao Corinthians

Rio - O zagueiro Dedé segue com seu futuro indefinido. Um dos sonhos do Vasco, o jogador foi oferecido ao Corinthians, mas não se animou com a possibilidade de defender a equipe paulista. A informação é do comentarista Jorge Nicola.

"O Corinthians é time pequeno para o Dedé. Ele só joga em time grande. Não temos nada contra o Dedé, mas o futebol é redondo. Manda o empresário colocá-lo no Vasco, no Fluminense, no Botafogo ou no Santos... é só ele escolher", disse um dirigente do Timão, de forma irônica, ao jornalista.

Dedé já sabe que não permanecerá no Cruzeiro. No entanto, uma vinda ao Vasco é considerada difícil já que seu salário está acima do teto estipulado pelo clube.