Após cobranças por salários atrasados, elenco do Vasco decide não dar entrevistas

Rio - Nesta quarta-feira, o diretor executivo do Vasco, André Mazzuco concedeu entrevista coletiva no CT do Almirante. Dentre os assuntos abordados, o dirigente comentou sobre a negociação com o argentino Benítez, do Independiente, e o atraso salarial a jogadores e funcionários.

"Foi conversado, os atletas decidiram não falar com a imprensa, não dar entrevistas. Obviamente, nada contra a imprensa. eles estão no direito deles. É uma ação decidida por eles. Respeitamos e conversamos com eles. As conversas acontecem. Cabe ao clube buscar soluções, como vem fazendo. Essa ação deles não significa menos ou mais trabalho. O trabalho está sendo feito e não temos nada a falar", disse Mazzuco.

O dirigente afirmou que a situação incomoda todos os funcionários do clube, mas a diretoria busca alternativas. Atualmente, o Vasco deve dois meses ao elenco, além de férias e segunda parcela do 13º salário.

"Questão de otimismo sempre tem. O Vasco é um clube gigante e, se não houvesse expectativa, muitos de nós não estaríamos aqui. Mas temos problemas financeiros. Tivemos uma reunião com os atletas, sempre sendo transparentes. Sempre destaco a dedicação dos atletas. Graças à superação do grupo, o Vasco tem superado as adversidades. Não há o que falar dos atletas. Eles estão no direito deles. Eles estão incomodados, assim como nós estamos incomodados na resolução das pendências. O clube está buscando soluções. Precisamos acelerar e dar uma resposta a eles."

Mazzuco também confirmou a contratação argentino Martinez Benítez, que se destacou no Independiente (ARG). O meia-atacante, de 25 anos, desembarca nesta quinta-feira no Rio de Janeiro para assinar contrato até dezembro.