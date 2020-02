Negociação avança, e argentino chega ao Rio nesta quinta para assinar com o Vasco

Rio - O meia-atacante Martín Benítez chegará ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira para assinar o contrato de empréstimo com o Vasco. O jogador vai desembarcar no Aeroporto do Galeão no início da tarde. Após as conversas se arrastarem com o Independiente (ARG) por alguns dias, jogador e clube vão firmar o vínculo até dezembro deste ano.



"Ainda estávamos aguardando alum desfecho, porque entre o clube e o jogador estava tudo encaminhado. Faltavam algumas situações na relação entre Independiente e Vasco da Gama. Vamos concluir isso. O atleta chega ao Brasil amanhã para finalizar os tramites necessários, mas é questão de mera formalidade. Ele se apresenta amanhã para realizar os exames e assinar", disse o diretor executivo André Mazzuco, em entrevista coletiva no CT do Almirante.



A contratação ganhou ainda mais importância após a lesão de Talles Magno, que fraturou o quinto metatarso do pé esquerdo, passou por cirurgia e deverá ficar ao menos três meses fora. Benítez pode atuar como meia ou ponta.



Revelado pelo próprio Independiente, único time pelo qual atuou, Martín Benítez subiu para o time profissional como uma grande promessa em 2011, quando tinha 17 anos e também era frequentemente convocado para a seleção sub-17 da Argentina. Só foi passar a ter maior destaque na equipe principal a partir de 2015.



Benítez perdeu espaço no time e desde que Lucas Pusineri assumiu o comando técnico do time, no final de dezembro, ele só foi titular contra o Fortaleza, pela Copa Sul-Americana, no último dia 13, quando atuou por 71 minutos. Na ocasião, ele saiu vaiado de campo.