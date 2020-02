Já até to imaginando dia de estreia do Benitez em São Januario e a torcida puxa "Ih fudeu Sandy Júnior Apareceu" — Winck Mil Grau (@winck_c) February 27, 2020

o vasco podia usar o sandy e junior pra fazer engajamento no anúncio do benitez mas não pensam — gleicy (@vaxcodgama) February 27, 2020

Rio - O meia-atacante Martín Benítez desembarcou no Rio de Janeiro na tarde desta última quinta-feira para assinar com o Vasco até dezembro deste ano. O atleta, que pertence ao Independiente (ARG), chegará por empréstimo com opção de compra ao fim do vínculo.Aos 25 anos, Benítez vestiu apenas a camisa do Independiente. Ele soma 203 jogos, 31 gols e 24 assistências, e conquistou os títulos da Sul-Americana (2017) e Copa Suruga (2018). Nas redes sociais, os vascaínos fizeram uma comparação do atleta com Júnior Lima, irmão de Sandy.