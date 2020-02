Vasco enfrenta o Resende na expectativa pela estreia de Guarín

Após uma campanha frustrante na Taça Guanabara, onde não chegou nem sequer às semifinais da competição, o Vasco estreia na Taça Rio, hoje, às 19h, contra o Resende, no Raulino de Oliveira, disposto a dar a volta por cima no Campeonato Carioca. Após longa novela, há a expectativa pela estreia do volante colombiano Guarín após acertar a sua permanência em São Januário. Pressionado, o Vasco não pode tropeçar no segundo turno se deseja continuar com chances de ser campeão estadual. E uma das maiores carências do elenco neste início da temporada tem sido um jogador de criatividade, função que Guarín desempenhou muito bem no fim do ano passado. Sem o colombiano, o Vasco teve muita dificuldade para abastecer o atacante Germán Cano, único reforço que disputou a Taça Guanabara. Ao todo, o time marcou apenas seis gols em nove jogos e teve a pior média (0,66) entre os times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. OPÇÕES PARA ABEL BRAGA Contra o Resende, terceira defesa mais vazada do Estadual (nove gols) até agora, a ideia é ter Guarín para municiar melhor o ataque cruzmaltino e abrir de vez a porteira. Mas a presença do meio-campista na escalação ainda não é certa, já que a prioridade da comissão técnica é tê-lo em campo na quinta-feira, contra o ABC-RN, pela Copa do Brasil. Entre as opções que o técnico Abel Braga tem no elenco, Bruno Gomes, Raul, Marcos Junior, Andrey e Fellipe Bastos não são exatamente jogadores de criação, e Gabriel Pec, Juninho, Caio Lopes e Lucas Santos até podem jogar como armadores, mas ainda não se firmaram no elenco profissional do Vasco na atual temporada.



DISPUTA PELA POSIÇÃO DE TALLES MAGNO

Com a lesão de Talles Magno, que ficará três meses afastado por causa de uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo, a disputa por uma vaga no ataque ficou acirrada. Pelo menos para o duelo de hoje, Vinícius e Ribamar concorrem pela chance começar jogando contra o Resende, formando o trio ofensivo com Germán Cano e Marrony.

Jovem e promissor, Vinícius é quem tem a preferência da torcida para iniciar a partida. Quando teve chance, o garoto a aproveitou bem. Já Ribamar, muito contestado, tenta a volta por cima após ficar à sombra de German Cano na temporada.

Para o duelo contra o ABC-RN, quinta-feira, pela Copa do Brasil, o Vasco pretende contar com o argentino Martín Benítez e tem agilizado o seu processo de regularização. Por enquanto, ele chega com a condição de titular absoluto na ausência de Talles.

Uma assinatura que vale muito Contribua para mantermos um jornalismo profissional, combatendo às fake news e trazendo informações importantes para você formar a sua opinião. Somente com a sua ajuda poderemos continuar produzindo a maior e melhor cobertura sobre tudo o que acontece no nosso Rio de Janeiro. Assine O Dia