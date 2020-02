Após quase dois meses sem resposta, Vasco desiste da contratação de Dedé

Rio - O Vasco desistiu de tentar a contratação do zagueiro Dedé, do Cruzeiro. Segundo o canal "Atenção Vascaínos", o Cruzmaltino jogou a toalha após quase dois meses sem resposta em relação à sua proposta.

Além da questão financeira, situação clínica do zagueiro também acabou pesando na decisão. O Cruzmaltino não quer correr o risco de ter mais um atleta com grande histórico de lesões, já que recentemente teve problemas com Marcelo Mattos, Breno e Ramon.

A novela sobre o futuro de Dedé vem se arrastando desde o início do ano. O jogador já definiu que deixará o Cruzeiro, mas ainda analisa as proposta. Ele esteve perto de acertar a ida para a China, mas desistiu por conta da epidemia do novo coronavírus.