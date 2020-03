Diego Souza, sobre gol perdido pelo Vasco na Libertadores: 'Tirei do Cássio, mas ele foi feliz'

Rio - O meia Diego Souza relembrou o gol perdido contra o Corinthians, na Libertadores de 2012, quando ainda atuava pelo Vasco. Em entrevista ao "Esporte Espetacular" deste domingo, o atacante não fugiu da responsabilidade no lance que marcou sua carreira, mas disse que Cássio teve méritos.

"Eu pego uma bola que eu proporcionei. Eu pressiono [o ex-lateral Alessandro], eu ganho. Eu saio correndo 70 metros e venho pensando no que vou fazer: vou tirar do goleiro. Pode ver que eu diminuo a velocidade. Tirei, mas ele foi feliz", declarou o jogador do Grêmio.

O duelo entre as equipes valia uma vaga na semifinal da Libertadores. Como a partida de ida terminou empate em 1 a 1 e o lance aconteceu quando a partida já se encaminhava para o fim, um gol praticamente selava a classificação dos cariocas. No entanto, após o lance perdido por Diego Souza, Paulinho marcou aos 43 minutos e o Corinthians avançou na competição.