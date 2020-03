Vasco bate recordes negativos na temporada; confira os números

O Vasco versão 2020 segue devendo um bom desempenho ao seu torcedor. Contra o Resende, nesse sábado, o time estreou na Taça Rio com um empate em 1 a 1 e mais uma atuação decepcionante. Tão ruim que a equipe, inclusive, bateu alguns de seus recordes negativos nesta temporada.



Mesmo tendo a posse de bola por 56,5% do tempo, a equipe do técnico Abel Braga conseguiu apenas três finalizações certas no jogo, o seu segundo pior rendimento no ano - acertou apenas uma contra o Boavista. Um volume baixo muito em razão dos erros de passe, 45 no total, segundo dados do Footstats. Essa foi a pior marca do Vasco no fundamento desde o empate em 0 a 0 com o Avaí, pela 24ª rodada Campeonato Brasileiro, quando deixou de completar 48.



Outro destaque negativo foi na marcação. Pouco combativo, sem pressionar a saída, o Cruz-Maltino deu muitos espaços, principalmente para o contra-ataque do Resende. A equipe conseguiu apenas sete desarmes em toda a partida, igualando o pior volume deste ano, alcançado nos duelos contra a Cabofriense e o Oriente Petrolero, pela Copa Sul-Americana.



NÚMEROS DO VASCO CONTRA O RESENDE

- Dados do Footstats



1 gol

3 finalizações certas

11 finalizações erradas

402 passes certos

45 passes errados

7 cruzamentos certos

14 cruzamentos errados

16 lançamentos certos

15 lançamentos errados

7 desarmes certos