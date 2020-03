Rio - O próprio Abel Braga foi claro, logo após o jogo contra o Resende: diante do ABC, na quinta-feira, é necessário avançar. O Vasco jogará no Maracanã, e poderia ter cativado mais público caso tivesse jogado bem e vencido no último sábado. Nada disso ocorreu, mas o treinador acredita que o apoio da arquibancada vai acontecer na partida da Copa do Brasil, conforme admitiu no duelo em Volta Redonda.



"O torcedor chega aqui num sábado à noite, chovendo, não viu a atuação que queria, vitória do time dele. Tem todo direito (de vaiar). Mas isso é futebol. Eu não esperava nunca a atuação que o time teve. Quinta é jogo eliminatório, é fundamental o apoio. Tenho certeza que eles vão estar lá apoiando. Se você quer aplauso, incentivo, faz bem melhor do que fez hoje", avalia.



De fato, a atuação do Cruz-Maltino deixou a desejar. No primeiro jogo sem Talles Magno, as soluções táticas da comissão técnica não surtiram efeito. Faltaram articulação, tabelas, finalizações... até a defesa esteve em dia ruim.



Na visão de Abel, no máximo quatro jogadores tiveram atuação dentro da normalidade. Seja por melhores atuações individuais, seja pelas questões coletivas, treinador e jogadores (que não estão concedendo entrevistas enquanto os atrasos nos pagamentos não forem minimizados) sabem que é preciso mais.



Nos próximos dias, torcida vai, certamente, aumentar o número de ingressos vendidos. Paralelamente, o que precisa ser ajustado será trabalhado até a hora de a bola rolar. A partida é pela segunda rodada do principal mata-mata nacional. Se houver empate, como no jogo de sábado, a decisão da vaga vai para a disputa de pênaltis.