Recém-chegado, argentino tem desconforto e vira dúvida para estrear no Vasco

Rio - Esperança de dias melhores para o setor criativo do Vasco, o meia argentino Martín Benítez é dúvida para o jogo contra o ABC, nesta quinta-feira, no Maracanã. Ele tem um desconforto na coxa direita que vem sendo tratado e o clube entende que não é grave. Tal informação foi publicada originalmente pelo site Globoesporte.com. O jogador será avaliado dia a dia para saber se tem ou não condição de jogo no duelo pela Copa do Brasil.



Além da questão física, questões burocráticas também deixam o técnico Abel Braga de sobreaviso sobre a utilização ou não do segundo reforço para a temporada: o jogador de 25 anos precisa ser regularizado e inscrito até esta quarta-feira para poder participar do jogo.



Benítez chegou ao Rio na última quinta-feira, e afirmou já ter condições de jogo. Novas avaliações físicas, porém, detectaram que o desconforto que o jogador sentiu em campo, pelo Independiente-ARG (que o emprestou) ainda não estava totalmente sanado.