Vai lotar? Vasco lança campanha por 60 mil torcedores no Maracanã contra o ABC

Rio - O Vasco lançou uma campanha com cara de desafio. Nas redes sociais, a hashtag #60MilVascainosNoMaraca foi publicada visando ao jogo desta quinta-feira, contra o ABC, pela Copa do Brasil. A partida será disputada no Maracanã e, até a última parcial, divulgada na segunda-feira, 25 mil ingressos haviam sido vendidos para o duelo.



A carga comercializada já é mais do que o Estádio de São Januário suporta, provando que a ideia de premiar a massiva adesão ao programa de sócios do clube, no final do ano passado, foi correta. Contra a meta de 60 mil está o tempo. De todo modo, a partida é eliminatória. Jogo único.



Confira valores dos bilhetes:



Sul: R$ 80 e R$ 40 (meia-entrada)

Leste: R$ 100 e R$ 50 (meia-entrada)

Norte (ABC): R$ 80 e R$ 40 (meia entrada)

Marananã+ (Misto): R$ 165 e R$ 115 (meia-entrada)



Há descontos para diferentes planos de sócios nos setores Sul e Leste.



Confira onde adquirir os bilhetes:



São Januário:

Até esta quarta-feira (10h às 17h)

Bilheteria Mega Loja - Sócios

Bilheteria 21 - Sócios

Bilheteria 09 - Torcida Vasco

Bilheteria 11- Gratuidade



Sede Náutica Lagoa:

Até esta quarta-feira (10h às 17h)

Bilheteria Lagoa



Lojas Gigante da Colina:

Até esta quinta-feira (confirmar os horários de funcionamento nas lojas)

- Torcida Vasco e Sócio Gigante

Colina Méier Rua Dias da Cruz, 298 (Méier) - 2591-9448

Colina Niterói Rua Presidente Becker, 195 (Icaraí) - 2610-7400

Colina Rio Shopping Estrada do Gabinal, 313 (Jacarepaguá) 3988-2688

Shopping Guadalupe Avenida Brasil, 22.155 (Guadalupe) - 3178-8672

Colina Norte Shopping Av. Dom Helder Câmara, 5474 (Cachambi) - 3239-5391

Via Parque Shopping Av. Ayrton Senna, 3.000 (Barra da Tijuca) - 3217-2164

Shopping Boulevard Rua Barão de São Francisco, 236 (Vila Isabel) - 3173-7025

Colina Copacabana Rua Figueiredo de Magalhães, 286/loja C (Copacabana) - 2235-0942

Colina Campo Grande Estrada do Monteiro, 1200/loja 201 T (Campo Grande) - 2414-7327



No dia do jogo:



São Januário (10h às 15h):

Bilheteria Mega Loja - Sócio Gigante

Bilheteria 21 - Sócio Gigante

Bilheteria 09 - Torcida Vasco



Sede Náutica da Lagoa: 10h às 15h



Maracanã:

Bilheteria 1: Sócio Gigante e Torcida Vasco (10h às 22h15)

Bilheteria 2: Sócio Gigante e Torcida Vasco (17h às 22h15)



Visitante: venda no acesso.