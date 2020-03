Vasco garante R$ 1,5 milhão após se classificar na Copa do Brasil

Rio - A classificação do Vasco à terceira fase da Copa do Brasil após vencer o ABC por 1 a 0 no Maracanã não foi boa apenas no âmbito esportivo, mas também no financeiro. Com a vaga, o clube garante R$ 1,5 milhão de premiação. A próxima partida será contra o Goiás, com jogos de ida, no Rio de Janeiro, e volta. As datas, inicialmente, são nos dias 11 e 18 de março.



Somado ao valor recebido na Sul-Americana por eliminar o Oriente Petrolero (BOL), o Cruz-Maltino já acumula mais de R$ 6,8 milhões. No orçamento de 2020, o Vasco projetou R$ 20.297.500,00 em premiações de competições nacionais e internacionais.



Avançar ajuda também nos cofres. Atualmente, a dívida do clube é a seguinte: dezembro, férias, a segunda parcela do 13º e janeiro para jogadores (alguns ainda têm direitos de imagem). Dezembro, férias, 13º e janeiro para funcionários acima de R$ 1.800 e férias, 13º e janeiro para quem recebe menos.



Veja as premiações da Copa do Brasil:



1ª Fase: R$ 1,1 milhão (grupo 1 - onde está o Vasco); R$ 950 mil (grupo 2) e R$ 540 mil (grupo 3)



2ª Fase: R$ 1,3 milhão (grupo 1), R$ 1,03 milhão (grupo 2) e R$ 650 mil (grupo 3)



3ª fase: R$ 1,5 milhão



4ª fase: R$ 2 milhões



Oitavas de final: R$ 2,6 milhões



Quartas de final: R$ 3,3 milhões



Semifinal: R$ 7 milhões



Vice-campeão: R$ 22 milhões



Campeão: R$ 54 milhões