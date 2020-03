Para dar sorte? Abel Braga joga pó branco no banco de reservas antes de vitória do Vasco

Rio - O Vasco derrotou o ABC, no Maracanã, e avançou de fase na Copa do Brasil. No entanto, uma cena chamou muita atenção antes da partida: um pó branco no banco de reservas do Cruzmaltno. O treinador Abel Braga abordou o ocorrido após a partida.

"O terço está comigo, sou católico. Tem de ter uma hóstia, mas... não era. Eu não sei o que é. Alguém me pediu para jogar no túnel, mas eu esqueci. Vi aqui e joguei no banco. Não fez mal a ninguém. Não custa nada", afirmou.



Sobre o embate contra o ABC, Abel afirmou que a sua equipe poderia ter construído um resultado mais confortável se tivesse aproveitado as oportunidades de gol contra o time de Natal.



"Nós não definimos. Se tivéssemos feito as oportunidades que tivemos, teríamos jogado o resto da partida com mais tranquilidade. O ABC não tinha mais responsabilidade. Atacavam com cinco. Então, a gente perdia a bola e esses cinco estavam lá esperando. Na minha visão, faltou isso: converter as chances de gol", disse.