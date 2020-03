Abel Braga exalta Vinicius e diz que salários atrasados não atrapalham desempenho do time

Rio - O Vasco venceu o ABC-RN na última quinta-feira e está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. O desempenho da equipe animou os torcedores, principalmente pelas chances criadas, apesar das mesmas terem sido desperdiçadas. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Abel Braga exaltou o jogo de Vinicius e Fredy Guarín. O comandante também falou sobre a questão financeira do clube.



"Vinicius saiu por cansaço. Mais maduro, mais consciente, mais coletivo. E sem perder a característica dele, que é o 1 para 1. Tem de ser assim. Fiquei contente, é mais uma aposta. Escalamos Guarín um pouco mais para frente, para não ter mais desgaste. Ele tem um negócio muito diferente. Na maneira que ele recebe a bola, já sabe o que vai fazer. Vamos procurar aproximá-lo mais ainda dos atacantes", disse Abel, que afirmou que o momento financeiro do clube não atrapalha o desempenho em campo.



"A gente sabe que o Vasco vai resolver. Temos de deixar isso de lado. Se isso incomodar, será uma derrocada muito grande. Esse grupo trabalha muito independentemente da situação. O momento de dificuldade financeira não afeta. Inclusive, ontem, até porque os jogadores não falam, eu dei entrevista. Achei que deveria. Se fosse, a bola pegava fogo nos pés dos jogadores. Precisamos é melhorar a finalização. O Leomir e o Ramon treinam isso diariamente", encerrou o técnico do Vasco.