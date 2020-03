Jogadores do Vasco se desentendem em treino, trocam empurrões e tentam trocar socos

Rio - Durante o treino do Vasco, no CT do Almirante, os volantes Bruno Gomes e Willian Maranhão se desentenderam, trocaram empurrões e tentaram trocar socos. Em seguida, os jogadores deixaram as atividades o treinou continuou normalmente. No entanto, pouco tempo depois, o auxiliar Ramon Menezes.

Os volantes participavam de um coletivo em campo reduzido, e os jogadores estavam divididos em duas equipes com 10 jogadores cada. A atividade transcorria normalmente, quando houve uma dividida. Após o choque, os dois tentaram acertar um soco no outro, mas não tiveram sucesso. O treino foi paralisado, outros atletas surgiram e os separaram. Bruno foi direto para o vestiário, e Maranhão ficou à beira do gramado observando as atividades.

Revelado no Vasco, Bruno Gomes é uma das promessas do Cruz-Maltino para este ano. Em 2019, o jovem atleta disputou oito jogos do Brasileirão e marcou um gol no clássico contra o Botafogo.

Emprestado ao América-MG na última temporada, Maranhão e retornou ao Vasco em 2020. Pelo Coelho, o volante disputou 28 jogos na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

O próximo compromisso do Vasco acontece neste domingo, quando visita o Volta Redonda no Raulino de Oliveira, às 16h, válido pela segunda rodada da Taça Rio. Na estreia, o Cruz-maltino empatou com o Resende por 1 a 1 e precisa da vitória para assumir as primeiras posições do Grupo A.