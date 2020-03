Partida entre Vasco e Goiás, pela Copa do Brasil, vai acontecer em São Januário

Rio - O confronto entre Vasco e Goiás, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, será realizado em São Januário. O Cruz-Maltino queria levar a partida para o Maracanã novamente, mas no mesmo dia haverá um jogo de basquete da Liga dos Campeões das Américas no Maracanãzinho. O duelo também não poderia ser antecipada para quarta-feira em virtude do jogo do Flamengo pela Libertadores no local.



A decisão de levar o jogo contra o ABC para o Maracanã passou pela ideia de contemplar mais sócios com as vantagens do programa e ajudar a fidelizar os torcedores. O clube apostava em casa cheia, mas os menos de 30 mil pagantes acabaram com um prejuízo de R$ 143.200,49. O Cruz-Maltino fez campanha nas redes sociais para levar pelo menos 60 mil pessoas ao estádio, mas as atuações ruins dificultaram.



Mesmo assim, o Vasco tinha o desejo de atuar mais uma vez no maior estádio do Rio de Janeiro. O clube, inclusive, estuda levar os jogos mais importantes do ano para o local.



Os jogos em São Januário, mesmo quando não lotam, garantem algum lucro. No Maracanã, o clube gastou, entre outros, R$ 90 mil de aluguel, um valor bem abaixo do que era cobrado pelo consórcio antes.