Abel admite má atuação em novo tropeço na Taça Rio

Volta Redonda, RJ - A análise de Abel Braga é recorrente. A exemplo da avaliação do empate com o Resende, o técnico admitiu a má atuação do Vasco no novo tropeço, dessa vez contra o Volta Redonda, que chegou a acertar duas bolas na trave de Fernando Miguel. Com dois pontos em duas rodadas, o risco de uma eliminação precoce na Taça Rio assombra e aumenta a pressão na Colina.

"Não adianta ficar procurando justificar algumas coisas que não vão servir como desculpa. Nós tivemos duas oportunidades de marcar o gol primeiro. Eu tenho convicção de que isso, neste momento, é muito importante. Não fizemos. Nossa tomada de decisão não está boa. A atuação foi muito abaixo daquilo que nós esperávamos", disse Abelão.

Com um clima nada favorável, o Vasco recebe o Goiás, quinta-feira, em São Januário, pela Copa do Brasil. A vaga para a quarta vale R$ 2 milhões. A expectativa é de que Guarín volte e que Martín Benítez seja relacionado pela primeira vez. É a chance ideal de amenizar ou azedar de vez a delicada relação com a torcida.

"Temos que melhorar em muitos aspectos. Temos um jogo razoável na Copa do Brasil, teremos outro agora na quinta. O que jogamos hoje não é o bastante para ganhar do Goiás. Tivemos imensas dificuldades contra o Volta Redonda. O time não está apresentando aquilo que pode e deve. É a grande verdade. Estamos muito abaixo", disse o treinador.