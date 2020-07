Na mira do Vasco, zagueiro brasileiro é alvo também do Toluca-MEX e do Atlético-MG

Rio - O Vasco ganhou concorrência no que se desenha uma disputa pelo zagueiro Lucas Alves. O Toluca, do México, e o Atlético-MG, fizeram uma proposta e uma sondagem pelo zagueiro, respectivamente, após a sinalização da oferta cruz-maltina pelo defensor de 28 anos.

Atleta do Luzern, da Suíça, ele foi oferecido ao Cruz-Maltino, conforme revelado primeiramente pelo site Globoesporte.com. As condições se encaminharam para um acordo de empréstimo, mas o negócio ainda não saiu.



Em meio às negociações, Lucas não participou do jogo do Luzern deste domingo (derrota por 1 a 0 para o Young Boys, pela primeira divisão local). A tendência é que ele deixe mesmo a equipe de Lucerna após quatro temporadas, sendo duas como titular.



No Vasco, Leandro Castan é o capitão e, pelo lado direito, o também canhoto Ricardo Graça é quem vem atuando com Ramon Menezes. Mas o defensor de 23 anos tem contrato até 3 de janeiro e ainda não chegou a acordo para continuar em São Januário.