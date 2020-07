Vasco marca novo amistoso para o próximo sábado, no estádio do São Cristóvão

Rio - Em ritmo de preparação para o Brasileirão, que começa no próximo dia 9 de agosto, o Vasco promoverá mais um amistoso neste sábado. De acordo com a 'Rádio Tupi', o clube marcou um jogo contra o Volta Redonda, que ocorrerá no estádio do São Cristóvão, às 10h30. A partida terá transmissão da Vasco TV, além da Voltaço TV, no Youtube.



Eliminado precocemente do Campeonato Carioca, o Vasco já disputou dois jogos-treino neste mês. No primeiro, venceu o Porto Velho por 5 a 0, mesmo placar do segundo jogo, contra o Macaé. Ambas as partidas foram realizadas sem São Januário. Pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco vai enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque.