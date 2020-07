Vasco se aproxima da contratação de atacante de clube argentino

Rio - O Vasco da Gama está próximo de anunciar mais um reforço para o Campeonato Brasileiro. De acordo com o 'Uol Esporte', o clube carioca está negociando o empréstimo do atacante Guilherme Parede, do Talleres-ARG. Ainda conforme o portal, as tratativas avançaram nos últimos dias, mas outros clubes, como o Coritiba, ainda estão na briga pelo jogador.

Aos 24 anos, Parede chegou ao clube argentino no início do ano. Revelado pelo Coritiba, o atacante já somou passagens por J. Malucelli, Ypiranga e Internacional. Se confirmada a transferência, será o terceiro reforço do Cruz-maltino nesta janela. A equipe já contratou o zagueiro Marcelo Alves e o atacante Ygor Catatau, ambos chegados do Madureira.