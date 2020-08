Vice de futebol do Vasco promete 'novidades' para o Campeonato Brasileiro

Rio - O Vasco pode ter reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. Em entrevista, neste sábado, o Vice-Presidente de futebol do clube, José Luis Moreira, prometeu novidades para os torcedores, visando a disputa do torneio nacional, mas pediu paciência aos torcedores.



"Vai ter novidade, sim. Manda eles (torcedores) terem paciência, a gente está trabalhando e não está parado. Não costumo falar muito, gosto mais de atuar. As coisas vão acontecer. As dificuldades são grandes, mas não vamos deixar de trazer o que a gente precisa. Vamos procurar atender ao treinador da melhor maneira possível. Já já vamos ter novidades. Estamos fazendo um esforço para podermos ter um grande Brasileiro", disse Moreira, à VascoTV.



O Vasco venceu o Volta Redonda, por 2 a 1, em jogo-treino disputado no campo do São Cristóvão, na manhã deste sábado. Foi o último teste da equipe antes da estreia no Campeonato Brasileiro, agendada para o dia 9 de agosto, contra o Palmeiras, fora de casa.



Caso a equipe alviverde chegue às finais do Campeonato Paulista, a estreia do Cruz-Maltino será no dia 12 de agosto, contra o Sport.