Site de vendas se antecipa, vaza novas camisas do Vasco e irrita diretoria; veja fotos

Rio - O Vasco fará o lançamento de suas novas camisas, produzidas pela Kappa, na noite desta segunda-feira, em transmissão pela VascoTV. No entanto, o site de vendas Centauro se antecipou ao clube cruzmaltino e divulgou as peças para venda no início desta tarde. Foram colocados à venda os uniformes de jogo 1 e 2, os de goleiro, de treino e de aquecimento.

De acordo com o site "Globo Esporte", a gafe da loja virtual irritou a diretoria vascaína. A expectativa da torcida pelo lançamento era grande, já que a Kappa vestiu o clube entre os anos de 1997 e 2000, os mais vitoriosos de sua história.

O acerto entre o Vasco e a nova fornecedora de material esportivo ocorreu em fevereiro. No entanto, o clube teve que esperar o fim do contrato com a Diadora, que ia até o fim do Campeonato Carioca.