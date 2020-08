'Não acredito que esse time do Vasco vá longe', diz jornalista

Rio - Líder do Campeonato Brasileiro com três vitórias nos últimos três jogos, o Vasco da Gama vem impressionando os torcedores e os comentaristas esportivos. No entanto, há quem não acredite que o clube vá conseguir manter esse aproveitamento até o fim da competição.

Para o jornalista Renato Maurício Prado, o Vasco não irá brigar pelas primeiras posições e criticou o desempenho da maioria dos outros times.

"Eu não acredito que esse time do Vasco vá tão longe assim, mas é obrigatório reconhecer que ninguém esta jogando nada, essa é que é a verdade. Não tem nenhum time jogando um futebol espetacular, o time que joga o futebol mais gostoso de ver é o Atlético-MG por causa do Sampaoli. Então. é aquela coisa de atacar, atacar, mudar a escalação duas, três vezes durante o jogo, sistema", afirmou Renato.

"Mas não tem ninguém jogando bem. São Paulo não está jogando bem, o Palmeiras não está jogando bem, o Santos não está jogando bem, o Corinthians não está jogando bem. O Grêmio e o Inter também não estão jogando essa barbaridade", completou.