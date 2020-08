Zagueiro consegue rescisão com o Vasco na Justiça; clube ainda deve pagar R$ 1 milhão

Rio - A passagem do zagueiro Luiz Henrique pelo Vasco da Gama se encerrou nesta sexta-feira. A Justiça finalizou o vínculo do jogador com o clube e condenou o Cruzmaltino a pagar R$ 1 milhão ao atleta. De acordo com o 'Globoesporte.com', os valores são referentes à dívidas trabalhistas. Tanto o Vasco, quanto o defensor ainda podem recorrer da decisão.



Felipe Rino, advogado de Luiz Gustavo afirmou que entrará com recurso por entender que algumas multas não entraram na sentença. O zagueiro foi emprestado pelo Goiás ao Vasco no início do ano, mas já vinha buscando rescisão com o clube carioca há algum tempo. O vínculo do defensor com o Esmeraldino também foi encerrado o Luiz Gustavo está livre no mercado.