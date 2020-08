Atacante do Vasco testa positivo para coronavírus e é desfalque contra o Fluminense

Rio - O Vasco da Gama teve mais um caso de coronavírus no elenco. Depois dos meias Bruno Gomes e Bruno César, o atacante Vinicius também testou positivo para a doença, segundo informações do portal 'Ge.com'. Com isso, o jogador, que estava cotado como titular contra o Fluminense, no sábado, não irá participar da partida.



Vinicius vinha sendo um dos destaques do Vasco nesta temporada, mas uma lesão na panturrilha tirou o jovem de 19 anos das primeiras rodadas do Brasileirão. Guilherme Parede, recém-contratado, é o principal candidato à assumir a vaga. O atacante jogou a última partida da equipe, contra o Grêmio, no último domingo.



Contra o Goiás, na Copa do Brasil, jogou os 90 minutos e teve boa atuação na classificação da equipe. Vinicius também deve ficar fora das partidas contra o Santos, na próxima quarta, e Athletico Paranaense, no domingo, dia 6. Pelo Cruzmaltino, em 2020, já atuou em 15 jogos, mas ainda não balançou as redes.