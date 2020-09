Rio - O bom momento vivido por Martín Benítez no Vasco, fez com que o clube pensasse numa possível renovação de empréstimo. No entanto, o Independiente, dono dos direitos do atleta, não vê com bons olhos uma extensão, que vai só até 31 de dezembro deste ano. Por isso, o clube carioca conta com a vontade do meia argentino para "sensibilizar" os dirigentes do clube "Rojo".

O acordo entre os clubes foi feito antes da pandemia do novo coronavírus, desta forma, o Campeonato Brasileiro estava previsto para terminar no fim do ano e não em fevereiro de 2021, prolongado devido a paralisação.

Fator que não está sendo considerado pelos dirigentes argentinos, que até o momento, só desejam negociar o jogador de forma definitiva. A multa de Benítez gira em torno de US$ 4 milhões (cerca de R$ 21,9 milhões na cotação atual). Porém, segundo informações do "Uol", o Independiente pretende reduzir o valor para US$ 3 milhões.