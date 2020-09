Diretor de futebol e dois massagistas do Vasco testam positivo para covid-19

Rio - A terça-feira não foi de boas notícias no Vasco da Gama. Além dos zagueiros Ricardo Graça, Breno e Werley, outros integrantes do clube também testaram positivo para o novo coronavírus. Segundo o portal 'Fox Sports', André Mazzuco, diretor de futebol da equipe, e dois massagistas também foram infectados com o vírus.



O Vasco não vem tendo sorte na luta contra a doença. Bruno Gomes, Bruno César e Vinícius já foram contaminados pelo vírus. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, da Band, Ricardo Graça tem sofrido com os sintomas da doença e apresentou febre e dores no corpo. Clube deve entrar bastante modificado contra o Santos, nesta quarta.