Edmundo diz que Ramon 'está dando show' no comando do Vasco

Rio - Edmundo rasgou elogios ao início de Ramon Menezes no comando do Vasco. Durante o "Giro Fox" desta sexta-feira, o Animal afirmou que o treinador "está dando show" no comando do Cruzmaltino e elogiou sua campanha no Brasileirão.

“O Ramon está dando um show. Ele não lamenta as ausências. Bota em campo times bem competitivos com jovens e estreias, como o Catatau. O time tem um jeito de jogar que muito me agrada. O Benítez tem sido o destaque positivo com o Cano fazendo a maioria dos gols, ele e o Fellipe Bastos”, disse o comentarista.

Edmundo ainda disse acreditar que o Vasco leve a melhor contra o Athletico-PR, no domingo, em São Januário.

“O Vasco tem uma grande oportunidade porque o Athletico não vive uma bom momento, joga em São Januário, e ao vencer retoma o caminho das vitórias, e consequentemente, se aproxima dos líderes”, declarou.