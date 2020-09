Vasco acerta ida de Nathan, promessa da base, ao Boavista, de Portugal

Rio - O Vasco acertou, nesta terça-feira, a ida do lateral-direito Nathan, de 19 anos, promessa da categoria de base e atualmente no Sub-20, para o Boavista, de Portugal, por empréstimo de um ano, mas com obrigação de compra ao término do contrato. O atual vínculo da joia com o clube carioca vai até junho de 2021. Com isso, ele poderia assinar pré-contrato com outro time a partir de janeiro.



O Vasco vai receber do Boavista por Nathan € 200 mi (R$ 1,2 milhões), pelo empréstimo, mais € 1,1 milhões (R$ 6,9 milhões) quando o lateral-direito assinar o contrato definitivo válido por cinco temporadas com o clube português. O valor é referente a 75% dos direitos econômicos do jogador,e o restante fica com o time de São Januário. Com isso, a operação total renderá aos cofres do Cruzmaltino R$ 8,1 milhões, além de manter 25% dos direitos em uma futura venda.

Os dois clubes estão trocando a documentação para que o negócio seja oficializado. A tendência é que Nathan viaje ainda nesta semana para se apresentar ao Boavista, fazer exames e iniciar a sua trajetória no novo clube.



Nathan chegou ao Vasco em 2017, após se destacar pela Portuguesa-RJ. A sua melhor temporada com a camisa vascaína foi em 2019, quando entrou em campo 39 vezes. Neste ano, o jovem lateral disputou oito partidas (entre Sub-19 e Sub-20) e era a quinta opção no elenco principal.