Rio - Após a primeira derrota do Vasco em São Januário no Campeonato Brasileiro , o técnico Ramon Menezes reconheceu a boa partida feita pelo Atlético-GO, que venceu de virada, por 2 a 1, nesta quinta-feira. A equipe carioca teve dificuldades para marcar um adversário veloz e acabou sofrendo dois gols oriundos de cruzamentos, após abrir o placar com Gerrmán Cano.- Eu sempre falei aqui da dificuldade desse campeonato. Para a gente, todos os jogos são finais de campeonato. O adversário tem uma transição muito forte. Vendo os números, a gente teve mais posse de bola do que o adversário. O time deles teve a proposta da transição rápida, demoramos para entrar no jogo. O rival fez um grande jogo. Todo mundo quer ganhar, mas o campeonato continua. Saímos tristes, perdemos uma grande oportunidade. Eles nos marcaram como a gente vinha marcando os outros times. E saíram em velocidade. No segundo tempo, até conseguimos o gol, mas levamos dois - analisou o treinador.Questionado sobre o quanto a ausência do meia argentino Martin Benítez influenciou no resultado, o comandante vascaíno admitiu que se sentiu contrariado, mas voltou a mostar confiança no grupo.- Eu não gosto de poupar jogador. O Benítez vinha numa sequência de jogos muito grande. Ele nos últimos anos não teve uma sequência tão grande assim. Teve a pandemia e até ele recuperar o estado físico e técnico, levou um tempo. Todos os jogadores fazem muita falta. Perder um jogador é perder uma parte do trabalho. Estou muito feliz com todos, porque os que têm entrado, têm dado conta do recado. Hoje nós sentimos um pouco de dificuldade principalmente no balanço defensivo. Nossa organização defensiva começa lá na frente. É procurar trabalhar e acertar. Nosso objetivo é o equilíbrio- completou.O Vasco volta a campo no domingo às 20h30, quando faz o clássico com o Botafogo, no Nilton Santos. A partida é válida pela 10ª rodada do Brasileirão.